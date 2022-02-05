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Американский боец ММА рассказал, зачем набил татуировки с русской символикой

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B1 MMA/Instagram

Американский боец смешанных единоборств Николас Максимов рассказал, зачем сделал татуировки с изображением двуглавого орла и собора Василия Блаженного. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я делал эти татуировки где-то в 18 лет, потому что мне нравится русская культура. Делал из уважения к своим бабушкам и дедушкам, и я понимаю, что на них изображено. Мои мама и папа говорят на русском, но я, к сожалению, не знаю ни одного слова, хотя пробовал заниматься с репетитором раньше. Я не был в России, но это было бы интересно сделать. Было бы интересно потренироваться с Федором Емельяненко, я его большой фанат», — сказал Максимов.

Николас является правнуком россиян, эмигрировавших в Соединенные штаты Америки в начале 20-го столетия. В настоящее время Максимов является бойцом UFC. В ММА он одержал семь побед и не потерпел ни одного поражения. Представляет академию Сезара Грейси и зал Нейта и Ника Диасов

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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