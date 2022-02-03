Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался приносить извинения за то, что дал рекомендацию Александру Кокорину при его переходе в «Фиорентину».

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» — сказал Капелло Sport24.

Накануне «Фиорентина» включила российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии. При этом руководство итальянской команды будет продолжать переговоры с российским игроком о прекращении сотрудничества. Отмечается, что 30-летний нападающий получит компенсацию за досрочное расторжение.

Ранее сообщалось, что клуб пытается продать игрока, но предложений, которые бы устроили «Фиорентину», не поступило.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» включила Кокорина в заявку на вторую часть сезона Серии А.