Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Попова рассказала, почему могут отменить карантин для контактных с больными... 21:19
Байден раскрыл подробности операции по ликвидации главаря ИГ* в Сирии 21:12
Люди раскритиковали хозяйку, покрасившую собаку в красный цвет 21:12
Украинская бобслеистка Гунько: мы явно не друзья с российскими спортсменами 21:10
В ФРГ заявили о напряженности в отношениях с Россией из-за мер против... 21:09
В Перми пьяная мать до смерти избила 8-месячного сына 21:06
Захарова прокомментировала реакцию Германии на российские меры против DW 20:55
В Крыму местный житель до смерти изнасиловал 10-летнюю девочку бутылкой 20:44
Британцу, поранившему руку при попытке убить жену, выплатили компенсацию 20:39
Гол Финляндии в матче с США на олимпийском хоккейном турнире был засчитан... 20:33
Бесплатная ставка 2000 р.

Капелло отказался извиняться за переход Кокорина в «Фиорентину»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отказался приносить извинения за то, что дал рекомендацию Александру Кокорину при его переходе в «Фиорентину».

«Готов ли я извиниться за переход Кокорина? Я не стану этого делать. Что за чушь?» — сказал Капелло Sport24.

Накануне «Фиорентина» включила российского нападающего Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии. При этом руководство итальянской команды будет продолжать переговоры с российским игроком о прекращении сотрудничества. Отмечается, что 30-летний нападающий получит компенсацию за досрочное расторжение.

Ранее сообщалось, что клуб пытается продать игрока, но предложений, которые бы устроили «Фиорентину», не поступило.

Зимой 2021 года Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину». В этом сезоне он пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» включила Кокорина в заявку на вторую часть сезона Серии А.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть