Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ОПК рассказали о новейших торпедах, производство которых увеличат с 2023... 04:24
«Пришло время предъявлять нечто»: депутат заявил о выводе российского... 04:14
Вирусолог объяснил причины повторного заражения «омикроном» 04:11
Трусова упала с тройного акселя на второй тренировке на Олимпиаде 04:10
Песков заявил, что у России «есть причины для беспокойства» из-за... 03:58
Байден и Макрон провели телефонный разговор 03:52
Локомотив сбил двух сотрудников РЖД на станции в Москве 03:52
Путин выступил против политизации спорта 03:50
Вирусолог рассказал о сроках окончания пандемии COVID-19 03:43
В Пенсионном фонде разъяснили различия в видах стажа 03:36
Бесплатная ставка 2000 р.

Малкин: могу играть лучше

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gene J. Puskar/AP

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о своих игровых кондициях, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард пропустил часть сезона из-за восстановления после полученной травмы. В поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, ОТ) Малкин забросил свою пятую шайбу в сезоне. Таким образом, Малкин продлил свою серию с набранными очками до девяти матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

«Моя уверенность в себе с тех пор, как я начал играть, выросла существенно. Сегодня я поучаствовал в нескольких единоборствах и могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей. Однако я знаю, что могу играть лучше. И я буду играть лучше», — заявил Малкин.

Ранее сообщалось, что Малкин общался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Российские хоккеисты пообщались в ночь на 2 февраля перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Малкин в конце опциональной тренировки подъехал к скамейке соперников и немного поговорил с Овечкиным.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть