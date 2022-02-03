Малкин: могу играть лучше

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мыслями о своих игровых кондициях, передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард пропустил часть сезона из-за восстановления после полученной травмы. В поединке регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, ОТ) Малкин забросил свою пятую шайбу в сезоне. Таким образом, Малкин продлил свою серию с набранными очками до девяти матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

«Моя уверенность в себе с тех пор, как я начал играть, выросла существенно. Сегодня я поучаствовал в нескольких единоборствах и могу сказать, что уже не переживаю по поводу коленей. Однако я знаю, что могу играть лучше. И я буду играть лучше», — заявил Малкин.

Ранее сообщалось, что Малкин общался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Российские хоккеисты пообщались в ночь на 2 февраля перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Малкин в конце опциональной тренировки подъехал к скамейке соперников и немного поговорил с Овечкиным.