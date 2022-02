Малкин контактировал с зараженным COVID-19 Овечкиным

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин общался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Российские хоккеисты пообщались в ночь на 2 февраля перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Малкин в конце опциональной тренировки подъехал к скамейке соперников и немного поговорил с Овечкиным.

Стоит отметить, что Малкин находится среди немногочисленных игроков «Питтсбурга», кто еще не болел коронавирусом в текущем сезоне.

Поединок «Питтсбурга» и «Вашингтона» завершился победой «столичных» в овертайме, решающую шайбу забросил российский защитник Дмитрий Орлов. Малкин в этом поединке оформил один гол, Овечкин остался без очков.

Ранее сообщалось, что форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за коронавируса, передает пресс-служба команды. Также Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтона».

Evgeni Malkin is at the visiting bench chatting with Alex Ovechkin and a few other Capitals players near the end of the Penguins' optional morning skate: pic.twitter.com/rR8gVis6co