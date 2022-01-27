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Уругвайский защитник объяснил свои слова о сокрытии ковида в «Динамо»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела объяснил свои слова о том, что клуб сокрыл информацию про его заболевание COVID-19.

Напомним, ранее уругваец заявил, что из-за действий бело-голубых не смог попасть в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира — 2022 против Парагвая и Венесуэлы.

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Сам был в недоумении, когда увидел опубликованный в СМИ материал.

Я действительно не вакцинировался, о чем сказал в сборной. В «Динамо» очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. У меня ни разу не было положительных тестов. Сдаю их регулярно.

Только тест на антитела показал, что они у меня имеются и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировок из-за травмы. С поездками в Южную Америку у меня возникли проблемы из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», — цитирует уругвайца пресс-служба «Динамо».

Ранее в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировали слова уругвайского защитника московского «Динамо» Гильермо Варелы.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист провел за бело-голубых 16 матчей, отдав две результативные передачи.

После 18 туров «Динамо» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. Следующий матч «Динамо» проведет 26 февраля против подмосковных «Химок». Встреча пройдет на «Арене Химки».

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