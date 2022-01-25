Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«Зенит» предложил контракт украинскому футболисту 20:46
Вдова Градского обратилась ко всем, кто любил и уважал ее мужа 20:46
Президента Хорватии внесли в базу «Миротворца»... 20:41
Представители власти встретились с фанатами «Спартака» по поводу... 20:35
Постпред Китая в ООН заявил, что у России нет планов «вторжения»... 20:19
В Петербурге объявили о коронавирусных ограничениях для детей 20:18
НАТО не будет направлять на Украину свои войска 20:01
Глава НАТО заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями 19:57
Столтенберг рассказал, когда НАТО смогут передать РФ ответ на предложения... 19:56
Дочь султана Брунея вышла замуж за «красивого иностранца» 19:52
Бесплатная ставка 2000 р.

The Athletic: мы сильно недооценивали Овечкина, он бросает вызов старению

close
100%
Reuters

Издание The Athletic оценило выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по итогам первой половины сезона Национальной хоккейной лиги.

«По данным GSVA, 2,6 победы Овечкина делают его самым ценным игроком лиги на данный момент, что было очень трудно предвидеть. Понятно, что мы сильно недооценивали его. Катание Овечкина, мастерство, физическая форма и элитный бросок по-прежнему делают его одним из лучших нападающих в НХЛ и тем, кто, кажется, бросает вызов старению», — говорится в сообщении.

На счету российского нападающего 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх текущего сезона.

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер высказался об эпизоде в матче против «Вашингтон Кэпиталз», когда Овечкин своим броском погнул ему маску.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть