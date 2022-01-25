The Athletic: мы сильно недооценивали Овечкина, он бросает вызов старению

Издание The Athletic оценило выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по итогам первой половины сезона Национальной хоккейной лиги.

«По данным GSVA, 2,6 победы Овечкина делают его самым ценным игроком лиги на данный момент, что было очень трудно предвидеть. Понятно, что мы сильно недооценивали его. Катание Овечкина, мастерство, физическая форма и элитный бросок по-прежнему делают его одним из лучших нападающих в НХЛ и тем, кто, кажется, бросает вызов старению», — говорится в сообщении.

На счету российского нападающего 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх текущего сезона.

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер высказался об эпизоде в матче против «Вашингтон Кэпиталз», когда Овечкин своим броском погнул ему маску.