Губерниев нашел положительные стороны в бойкоте фанатов «Спартака» матчей команды

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о решении фанатов московского «Спартака» бойкотировать все матчи столичного клуба из-за введения системы Fan ID.

«Буду горевать в этой ситуации, потому что будут пустовать огромные сектора. С другой стороны, будет больше телевизионной аудитории.

Для меня, как для спортивного обозревателя, есть и положительные стороны бойкота — мои обзоры про «Спартак» с Аршавиным, Быстровым и Ловчевым будут смотреть все болельщики.

Мне кажется, что болельщики «красно-белых» любят, когда я обсуждаю их команду, а я люблю, когда они меня смотрят — наша любовь взаимна», — приводит слова телеведущего Sport24.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений столичного «Спартака» и петербургского «Зенита» бойкотировать матчи команд в связи с введением закона о Fan ID.