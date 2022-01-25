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Баринов — о бойкоте фанатов: два идиота — страшно, много идиотов — катастрофа

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Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Народный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал решение фанатских объединений столичного «Спартака» и петербургского «Зенита» бойкотировать матчи команд в связи с введением закона о Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Бойкот как-нибудь поможет спорту? Футболисты из-за бойкота станут лучше играть? Руководство «Локомотива» перестанет разваливать клуб? Все эти фанатские движения по-нашему называются «буза», недостойная серьезного обсуждения. Когда собираются два идиота — страшно, когда их много — катастрофа», — цитирует актера «Чемпионат.com».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на решение фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» бойкотировать матчи команд в связи с введением закона о Fan ID.

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