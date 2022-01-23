Руководство «Зенита» может перевести Азмуна во вторую команду

Руководство петербургского «Зенита» может перевести форварда клуба Сердара Азмуна во вторую команду за нарушение медицинского протокола, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, футболист уехал в Германию на подписание контракта с леверкузенским «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского «Зенита» оштрафует форварда команды Сердара Азмуна.