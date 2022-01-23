Нганну победил Гана и защитил титул чемпиона UFC

Франко-камерунский боец Фрэнсис Нганну одержал победу над французом Сирилем Ганом в главном поединке UFC 270.

Чемпионский бой в тяжелом весе продлился все пять раундов, завершившись победой Нганну единогласным решением судей.

Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.

Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях. в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC в августе 2019 года.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее российский боец Саид Нурмагомедов на турнире UFC 270 удушающим приемом одержал победу над американцем Коди Стаманном.