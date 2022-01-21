Тихонов: президент Украины — клоун, чего еще от этой страны ожидать можно

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов эмоционально отреагировал на рекомендации Министерства спорта Украины своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

«Сами спортсмены не допустят такой беспредел. Это абсолютно маразматическое заявление. Безголовая политика. Президент Украины — клоун. Чего еще от этой страны ожидать можно? Настоящая тупость. Украина уже и так выглядит смешно, но они продолжают устраивать цирковые представления с помощью вот таких рекомендаций», — передает слова Тихонова Sport24.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Ранее депутат Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала указание Министерства спорта Украины своим спортсменам не давать интервью на русском языке.

«Таким образом Украина нарушает Олимпийскую хартию и основной из лозунгов Олимпийских игр», — заявила Журова.