Джорджина рассказала о совместной жизни с Роналду

Спутница нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о быте с португальцем. Ее слова передает El Pais.

«Не интересовалась футболом, когда была маленькой. Меня интересовал балет и поездки в деревню. Пришла к футболу позже, потому что интересно, чем занимается моя вторая половинка. Дома мы не говорим о футболе, потому что я в этом не разбираюсь. Мы говорим о себе, о заботе, наших детях, программах обучения, путешествиях, проектах и бизнесе», — заявила Родригес.

36-летний португалец, контракт которого с «красными дьяволами» заканчивается 30 июня 2023 года, провел 22 матча за английский клуб, забил 14 мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Роналду высказался после победы в матче Английской премьер-лиги против «Брентфорда».