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Промоушн Хабиба пригласил экс-бойца UFC

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Американский боец MMA Импа Касанганай дебютирует в Eagle FC, который принадлежит экс-чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает MMA Junkie.

Касанганай может провести свой первый поединок в промоушне 11 марта на турнире Eagle FC 46.

На счету 28-летнего американца девять побед и два поражения. В UFC он провел четыре поединка.

Нурмагомедов провел свой последний бой против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. После смерти отца Хабиб пообещал матери, что закончит свои выступления. В активе бойца 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. На данный момент лига EFC провела 42 турнира.

17 октября 2021 года Eagle FC организовал самый масштабный поединок в своей истории. Лига Хабиба смогла пригласить Александра Шлеменко, который провел бой против дагестанского бойца Артура Гусейнова. Поединок завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.

Ранее президент UFC Дана Уайт выразил мнение, что раннее завершение спортивной карьеры помешало Хабибу Нурмагомедову стать величайшим бойцом.

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