Роналду бросил куртку на землю после замены в матче с «Брентфордом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду бросил куртку на землю после замены на 71-й минуте матча Английской премьер-лиги против «Брентфорда» (3:1).

Форвард был недоволен решением главного тренера Ральфа Рангника и сел на ступеньки рядом со скамейкой запасных. Через несколько секунд португалец поднял куртку и надел ее.

Напомним, на 55-й минуте нападающий манкунианцев Энтони Эланга открыл счет. Через семь минут его партнер Мэйсон Гринвуд укрепил преимущество «Манчестера». На 77-й минуте нападающий Маркус Рэшфорд забил третий мяч клуба из Манчестера. Единственный мяч в составе «Брентфорда» на 85-й минуте забил Иван Тони.

После 21 матча «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков. «Брентфорд» после 22 сыгранных встреч занимает 14-ю позицию, добыв 23 балла.

В следующем матче «Манчестер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом». Встреча состоится 22 января. «Брентфорд» в этот же день примет «Вулверхэмптон».

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