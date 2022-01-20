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Агентство Языджи отреагировало на скандал с представлением турка в ЦСКА

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Daniel Cole/AP

Агентство Possible, которое представляет интересы турецкого футболиста Юсуфа Языджи, в Instagram выступило с заявлением по поводу скандальной публикации в социальных сетях ЦСКА после перехода игрока в клуб.

«Неуместная публикация после трансфера Юсуфа Языджи в московский ЦСКА была совершена без согласования с руководством клуба. Пост был оперативно удален, а болельщикам принесены извинения на русском, английском и турецком языках», — говорится в заявлении.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях и спустя 30 минут после публикации был удален из соцсетей ЦСКА, а главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась за презентацию Языджи.

Ранее турецкий журналист Onedio Онедио Уеси в своей статье высказался о презентации Языджи в ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат России
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