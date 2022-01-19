Экс-хоккеист Каспарайтис рассказал, на что может рассчитывать сборная России на ОИ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис оценил шансы сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года, передает «Чемпионат.com».

«У сборной России есть отличный шанс защитить титул олимпийских чемпионов. Все зависит от команды, от ребят. Я считаю, что у России хорошая команда», — сказал Каспарайтис.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее пресс-служба сборной России по хоккею прокомментировала отсутствие на сборе национальной команды перед Олимпийскими играми 2022 года главного тренера Алексея Жамнова.