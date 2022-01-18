Российский футболист продолжит карьеру в чемпионате Шотландии

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов перешел в футбольный клуб «Ливингстон». Об этом сообщается на официальном сайте шотландской команды.

Сообщается, что голкиперу осталось получить международное разрешение на работу. Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2022/2023 с возможностью продления на еще один год.

Последние два сезона Коновалов защищал цвета «Урала» на правах аренды. За команду из Екатеринбурга голкипер сыграл два матча, в которых «Урал» проиграл «Уфе» (0:3) в Кубке России и «Спартаку» (1:5) в чемпионате страны. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского голкипера составляет €300 тыс.

Ранее итальянский журналист Андреа Элефанте выразил мнение, что «Аталанта» может передумать продавать своего полузащитника Алексея Миранчука из-за ситуации с Йосипом Иличичем, который недавно переболел коронавирусом, а теперь не попадает в заявку команды из Бергамо.