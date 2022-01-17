Хачанов об инциденте с Джоковичем: я тоже не хотел вакцинироваться

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал депортацию Новака Джоковича из Австралии, где 17 января начался Australian Open.

«Многие не хотели вакцинироваться, в том числе я, другие русские и вообще. Было достаточно людей, которые не хотели делать прививку или переболели коронавирусом. Но все равно все это сделали», — сказал Хачанов на YouTube-канале Eurosport.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Ранее сообщалось, что сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут запретить участвовать в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») без вакцинации.