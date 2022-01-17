В сборной России по хоккею назвали цель на Олимпийские игры

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский назвал цель национальной команды на Олимпиаду, передает РИА «Новости».

«Цель нашей сборной на Олимпийских играх — только первое место. Мы ставим перед собой самые высокие цели. Надеемся, что команда выступит отлично», — сказал Каменских.

Россия является действующим победителем турнира. В 2018 году в решающем матче «Красная машина» обыграла Германию (4:3 ОТ).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте расширенный состав сборной России на Олимпийские игры.