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Российскому голкиперу «Байера» Луневу предстоит операция из-за травмы на тренировке

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский голкипер Андрей Лунев получил травму во время тренировки леверкузенского «Байера», передает Telegram-канал сборной России.

Голкипер повредил голеностоп. Отмечается, что Луневу сделали МРТ, по заключению которого стало понятно, что ему нужна операция.

Сроки восстановления Лунева займут от 6 до 10 недель.

Лунев перешел в «Байер» летом 2021 года. Он пока не провел в сезоне ни одного официального матча за новый клуб.

Нынешним летом у Лунева истек контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Стороны долго вели переговоры о продлении соглашения, но договориться так и не смогли. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провел 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. В 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. 9 июля вратарь сборной России подписал с «фармацевтами» контракт до 2023 года.

На счету Лунева также семь матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.

Ранее бывший вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о вызове в сборную России вратаря немецкого «Байера» Андрея Лунева.

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Футбол. Чемпионат России
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