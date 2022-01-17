Австралийский журналист назвал Джоковича болваном

Австралийский журналист Пит Шмигель отреагировал на депортацию сербского теннисиста Новака Джоковича из страны, передает WAToday.

«Мы очень рады, что с тобой все в порядке и тебя вышвырнули в Дубай. Кто сказал, что юристы — отстой? Назови это жестокой любовью, Джокер. Ты болван. Дурак, который сам этого не понимает», — сказал Шмигель.

Также Шмигель обвинил Джоковича в том, что его личные планы важнее здоровья детей.

«Ты веселился на вечеринке, как будто это было в Сербии в 1999 году, а потом заразился на ней коронавирусом», — добавил он.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Позже состоялось несколько судебных заседаний, в конечном итоге было решено не допустить участие спортсмена в соревнованиях. Джокович уже покинул Австралию.

Ранее министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович получил запрет на въезд в страну на три года. Ранее Джоковича депортировали из Австралии.