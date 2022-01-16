Экс-девушка Азмуна: его собака летает на частном самолете, а дочь две недели ждет денег на лечение

Алия, бывшая девушка игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, рассказала, что футболист неохотно помогает их совместной дочери, передает «Спорт-Экспресс».

«Пока его собака летает на частном самолете, дочь две недели ждет денег на лечение. Кажется, тут все очевидно, и дело, скорее всего, придется доводить до конца в суде», — сказала Алия.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Азмуна составляет €25 млн. 27-летний форвард пополнил ряды сине-бело-голубых зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина».

Иранец провел за «Зенит» 21 матч в 2021 году и забил десять мячей. Вместе с командой игрок стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка России.

27-летний нападающий является лучшим бомбардиром среди легионеров в истории РПЛ наравне с бразильцем Вагнером Лавом, который выступал за ЦСКА.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» готов предложить петербургскому «Зениту» €5 млн за переход иранского нападающего Сердара Азмуна.