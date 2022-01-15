Президент Сербии заявил, что страна «ответит» за Джоковича

Президент Сербии Александр Вучич резко раскритиковал решение австралийского суда повторно аннулировать визу теннисиста Новака Джоковича.

«Нападки и давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным нам причинам достигли таких размеров, что я не посчитал возможным не выступить и не сказать, что я об этом думаю и каким будет наш ответ Австралии на это. Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны», — цитирует Вучича ТАСС.

Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса.

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

Ранее стали известны претензии, предъявляемые австралийскими властями Джоковичу.