Вайцеховская: Щербакова почти выработала свой ресурс

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская прокомментировала выступление Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, передает RT.

«Как ни крути, уже почти полностью выработала свой ресурс. Как мавр, который сделал свое дело. Сделал дело в Стокгольме-2011. При этом Аня не сдается. Это громадный плюс от меня лично», — сказала Вайцеховская.

Щербакова заняла в короткой программе четвертое место, набрав 69,05 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и является старейшим из четырех ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Ранее чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос о своих планах на ближайшее будущее.