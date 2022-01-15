Глава UFC рассказал, сможет ли Макгрегор получить титульный бой после возвращения в октагон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о потенциальном возвращении в октагон ирландца Конора Макгрегора, передает Mirror.

«Нужно посмотреть на результат боя Оливейры и Джастина Гэтжи. После этого мы определим следующего претендента на титул. В легком весе мы можем делать очень много интересных вещей», — сказал Уайт.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее паб Конора Макгрегора в Дублине стоимостью £2 млн подвергся нападению через несколько часов, после того как боец UFC побывал в заведении.

Свидетели сообщили полиции о двух мужчинах, которые приехали к пабу на скутерах и оставили возле заведения зажигательные бомбы. Макгрегор, который незадолго до этого момента проводил в заведении дегустацию, к тому моменту уже уехал из бара.