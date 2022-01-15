Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Австралийский футболист-гей рассказал, как изменилась его жизнь после каминг-аута 03:44
Новака Джоковича задержали перед судебным заседанием 03:35
В России придумали новый способ выявления патогенной кишечной палочки 03:32
Игрок «Боруссии» Холанд обвинил клуб в том, что он оказывает на него... 03:28
Диетолог Гинзбург перечислил продукты, которые можно съесть перед сном 03:27
Американские диетологи рассказали, чем кофе опасен для мозга 03:08
Названы причины негативной динамики евро 03:00
Новая коллекция Burberry напомнила жителям Кавказа дагестанских бабушек 02:47
Чемпион Европы по фигурному катанию Кондратюк ответил на вопрос о планах... 02:43
Бывший советник Обамы признался в мошенничестве 02:39
Бесплатная ставка 1000 р.

Глава UFC рассказал, сможет ли Макгрегор получить титульный бой после возвращения в октагон

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@TheNotoriousMMA/twitter.com

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о потенциальном возвращении в октагон ирландца Конора Макгрегора, передает Mirror.

«Нужно посмотреть на результат боя Оливейры и Джастина Гэтжи. После этого мы определим следующего претендента на титул. В легком весе мы можем делать очень много интересных вещей», — сказал Уайт.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. На его счету 22 победы и шесть поражений.

Ранее паб Конора Макгрегора в Дублине стоимостью £2 млн подвергся нападению через несколько часов, после того как боец UFC побывал в заведении.

Свидетели сообщили полиции о двух мужчинах, которые приехали к пабу на скутерах и оставили возле заведения зажигательные бомбы. Макгрегор, который незадолго до этого момента проводил в заведении дегустацию, к тому моменту уже уехал из бара.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть