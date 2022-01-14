Губерниев назвал биатлонистов, которые должны ехать на Олимпиаду-2022

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры.

Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Потеря квоты — это проблема. Мы эту квоту проиграли по всем статьям. Немцы не оставили ни одного шанса.

Может, это и к лучшему, что квоту потеряли. Конкуренция усилится. Теперь семь человек претендуют на пять мест. Россияне будут бороться в каждой гонке за медали, надеюсь на две-три награды, одна из которых станет золотой.

По состоянию на данный момент на Игры должны ехать Латыпов, Логинов, Серохвостов, Цветков и Халили. Пока немного выпадают Поварницын и Бабиков», — приводит слова телеведущего РИА «Новости».

Для того, чтобы получить максимальную квоту — шесть биатлонистов, россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в тройку лучших зачета квалификации к Олимпиаде.

В зачет отбора на Игры-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонистов после потери максимальной квоты на ОИ.