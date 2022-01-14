Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Еще одно подразделение миротворцев вернулось на родину 06:19
Послание Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января 06:15
Племянник Назарбаева Самат Абиш остался на посту первого зампреда КНБ Казахстана 06:14
Уткин отреагировал на назначение Фарке в «Краснодар» 06:07
Более 2 тысяч человек задержали в Алма-Ате после беспорядков 06:03
В Пентагоне отказались рассказывать о разработках противодействия гиперзвуковому... 06:01
Товарооборот России и Китая за 2021 год вырос на 35,8% 05:52
На сайте Минобрнауки Украины появилось сообщение «бойтесь и ждите... 05:50
Каттани рассказал, как «ПСЖ» не хотел отпускать его в «Спартак» 05:41
Из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ 05:35
Бесплатная ставка 1000 р.

Губерниев назвал биатлонистов, которые должны ехать на Олимпиаду-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира в Рупольдинге, после которой стало ясно, что мужская команда не получит максимальную квоту на Олимпийские игры.

Россияне в Пекине будут представлены пятью спортсменами.

«Потеря квоты — это проблема. Мы эту квоту проиграли по всем статьям. Немцы не оставили ни одного шанса.

Может, это и к лучшему, что квоту потеряли. Конкуренция усилится. Теперь семь человек претендуют на пять мест. Россияне будут бороться в каждой гонке за медали, надеюсь на две-три награды, одна из которых станет золотой.

По состоянию на данный момент на Игры должны ехать Латыпов, Логинов, Серохвостов, Цветков и Халили. Пока немного выпадают Поварницын и Бабиков», — приводит слова телеведущего РИА «Новости».

Для того, чтобы получить максимальную квоту — шесть биатлонистов, россиянам нужно было по результатам Кубка мира попасть в тройку лучших зачета квалификации к Олимпиаде.

В зачет отбора на Игры-2022 до ее старта пойдет только мужская эстафета этапа в Рупольдинге. Даже в случае победы и неудачи конкурентов Россия наберет 60 баллов, и этого точно не хватит для того, чтобы войти в тройку лучших.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал российских биатлонистов после потери максимальной квоты на ОИ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть