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Ла Лига добавила Крым в состав Украины на карте после обращения посольства

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Зорян Шкиряк/Facebook.com

На сайте испанской Ла Лиги полуостров Крым теперь показан на карте как часть Украины. Ранее он был изображен в составе России.

Напомним, 13 января, к президенту организации Хавьеру Тебасу обратилось посольство Украины. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев связался с Тебасом по этому поводу. Погорельцев назвал это «грубой ошибкой».

В посольстве заявили, что будут держать этот вопрос на контроле. После этого в карту были внесены исправления, и Крым уже отображается как часть Украины.

Напомним, ранее на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 в Токио между Украиной и Крымом была проведена граница.

На официальном сайте в разделе «расписание и результаты» была размещена карта со странами, где болельщикам предлагали поддержать свою сборную «аплодисментами». На карте можно было заметить, что Украина и Крым разделены границей. После протеста МИД Украины карта была исправлена.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов защищать Украину на фронте.

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Футбол. Чемпионат Испании
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