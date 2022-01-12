Юрий Жирков стал игроком «Химок»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков официально стал игроком подмосковных «Химок», передает Sport24.

«Юрий подписал контракт с «Химками» сроком на полгода с возможностью продления еще на год. По окончании контракта, он может продлить соглашение или остаться в системе клуба на управленческой должности», — сказал член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Жирков сыграл 105 матчей за национальную сборную России. В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел за петербургский «Зенит» 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истек 31 мая 2021 года.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Юрий Жирков, прошедший медосмотр в подмосковных «Химках», ответил на вопрос о продолжении карьеры в сборной России.