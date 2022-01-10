Орлов назвал плюсы и минусы нового игрока «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе в «Зенит» нападающего Ивана Сергеева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«С учетом бразильских «малышей» в «Зените» Сергеев в принципе подходит под эту систему игры. Не будет тормозить футбол питерцев. Это что касается положительных моментов... Посмотрим, как он отрабатывает в обороне. Для него это серьезный вызов. Дай бог, чтобы у Сергеева все получилось. Считаю, он пока все-таки тяжеловат. Ему надо прилично похудеть. Сможет ли он в «Зените» держать темп все 90 минут? Пока это вопрос», — сказал Орлов.

Сергеев начинал свою карьеру в любительском клубе из Череповца. В прошлом году форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион, а также добрался до финала Кубка России. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть голов в 18 матчах Российской премьер-лиги. В ноябре 2021 года был впервые вызван в национальную сборную России, но на поле пока не выходил.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет €2,3 млн.

Ранее Геннадий Орлов высказался о ценности форварда клуба Артема Дзюбы.