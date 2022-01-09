Тарасова отреагировала на снятие Коляды с чемпионата Европы по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену в составе сборной России на чемпионате Европы.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Мозалев заменит Михаила Коляду, получившего травму на тренировке.

«Очень жаль, что у Коляды травма. Но очень рада, что сборную представит Мозалев», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Также Россию в соревнованиях мужчин представят Евгений Семененко и Марк Кондратюк.

Чемпионат Европы во второй раз пройдет с 10 по 16 января в эстонской столице Таллине, в спортивном комплексе «Тондираба». Спортсмены будут выступать в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.