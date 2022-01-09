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Шевченко заразился коронавирусом второй раз за 12 дней

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Reuters

Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко пропустит матч 21-го тура Серии А со «Специей». Наставник сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Об этом сообщает пресс-служба «грифонов».

28 декабря украинский специалист заразился коронавирусом и рисковал пропустить встречу 20-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло» (1:1), которая состоялась 6 января.

5 января Шевченко сообщил, что сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет присутствовать на матче. Сегодня, 9 января, пресс-служба клуба сообщила, что наставник снова сдал положительный тест на коронавирус и будет отсутствовать на матче со «Специей».

Руководить командой с бровки будет помощник украинца Мауро Тассотти.

«Дженоа» после 20-ти туров занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Шевченко 12 очков.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не соглашается переходить в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона.

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Футбол. Чемпионат Италии
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