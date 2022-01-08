Тренер сборной России по хоккею рассказал, в каком случае стоит перенести ОИ-2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказался за перенос Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«На Олимпиаде ежедневно все будут сдавать тесты. Но если за хотя бы одного заболевшего будут выписывать технарь, то лучше говорить о переносе Игр.

Вы сами представляете, сколько спортсменов прилетит в Пекин из разных стран. Та же Европа на данный момент почти вся закрыта.

Я до конца не все понимаю, что будет происходить на Олимпиаде. И никто не знает, что может произойти в Пекине. Надо понимать все протоколы и правила, которые там могут быть. Тогда и будем разговаривать», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что 30 декабря молодежный чемпионат мира (МЧМ) в Канаде был отменен. Сразу в нескольких командах-участницах были сданы положительные тесты на коронавирус.

Игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в Олимпиаде-2022 из-за участившихся случаев заболевания COVID-19.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с официальным заявлением относительно эпидемиологической ситуации в Лиге.