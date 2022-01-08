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КХЛ рассматривает вариант приостановки чемпионата

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РИА Новости

Континентальная хоккейная лига выступила с официальным заявлением относительно эпидемиологической ситуации в КХЛ.

«По состоянию на 10:00 8 января 2022 года в трех клубах лиги («Салават Юлаев», ЦСКА, «Автомобилист») ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат у большого количества хоккеистов и представителей команд. Ближайшие матчи этих клубов буду отменены.

В отличие от ситуации в сезоне-2020/2021 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.

Лига вынесет решение на следующей неделе», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Ранее КХЛ объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата с участием московского ЦСКА.

По состоянию на 8 января у 17 представителей армейцев ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

В связи с этим Лига приняла решение не проводить встречи СКА — ЦСКА (9 января) и ЦСКА — «Сочи» (11 января).

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Хоккей. КХЛ
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