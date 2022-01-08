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Теннисист Медведев стал лучшим игроком по количеству побед в истории ATP Cup

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел на первое место в истории по количеству побед на командном турнире ATP Cup. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На счету второй ракетки мира 15 победных матчей, в том числе 11 в одиночном разряде. Ближайший преследователь россиянина — испанец Пабло Карреньо-Буста победил 12 раз (6 в одиночке). Первая ракетка мира серб Новак Джокович расположился на четвертом месте в рейтинге. В его активе 11 (8) побед.

Ранее Медведев в составе мужской сборной России уступил Канаде в полуфинале ATP Cup в австралийском Сиднее.

В парном поединке Роман Сафиуллин и Даниил Медведев не смогли обыграть Феликса Оже-Альяссиму и Дениса Шаповалова.

Матч, продолжительность которого составила 1 час 40 минут, завершился со счетом 4:6, 7:5, 10:7 в пользу североамериканских теннисистов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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