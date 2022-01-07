Легкоатлетка Тимановская: совсем не хочется ехать в Белоруссию, для меня это небезопасно

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, проживающая в Польше, в своем Instagram заявила, что пока не желает возвращаться на родину.

«Сейчас мне совсем не хочется ехать в Белоруссию, так как для меня это небезопасно. Честно говоря, я не знаю, захочу ли вообще туда ехать, ведь родные могут и сами приехать к нам, да и к тому же мы постоянно на связи. Сейчас у нас вообще плотный график: мы работаем, тренируемся, учим польский и мечтаем развиваться в этой стране. Мы хотим как можно скорее познать все стороны жизни в Польше и быть наравне со всеми», — написала Тимановская.

На летних Олимпийских играх — 2020 белорусская спортсменка раскритиковала решение тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск.

Тимановская заявила, что не хочет оставаться в Белоруссии и намерена просить убежище в Европе. Кроме того, она в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам 25-летней спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Летом 2021 года она перебралась в Польшу.

Ранее Тимановская рассказала о жизни в новой стране.