Хоккеист «Сент-Луиса» рассказал об опасности Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев перед матчем против «Вашингтон Кэпиталз» назвал капитана столичной команды Александра Овечкина опасным игроком. Его слова передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

«Против «Вашингтона» очень важно хорошо сыграть в меньшинстве. Все мы знаем, на что способен Ови. Но при этом вся их спецбригада большинства действует здорово, так что мы должны быть очень внимательны с ними. Особенно это касается Овечкина и его броска в касание, он очень опасный игрок», — сказал Барбашев.

Встреча между «Блюз» и «Кэпиталз» пройдет 8 января в 4:00 по московскому времени.

Овечкин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив 754 шайбы в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов. С 2018 года этот спортсмен прекратил свое выступление в НХЛ. На первом месте — Уэйн Гретцки, которому за свою карьеру удалось забросить 894 шайбы.

Всего в этом сезоне на счету Овечкина уже 24 заброшенные шайбы и 26 голевых передач. По этим показателям он является безоговорочным лидером своей команды.

Ранее сообщалось, что Овечкин замкнул тройку лучших российских игроков НХЛ в декабре.