Овечкин поднялся в рейтинге по своему амплуа

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на четвертое место в списке самых результативных левых нападающих в истории Национальной хоккейной лиги.

Российский хоккеист после матча с «Баффало Сэйбрз» набрал 1341 очко в лиге, обогнав Дэйва Андрейчука, в активе которого 1338 баллов.

Впереди Овечкина расположились Люк Робитайл (1394), Джонни Буцик (1369) и Брэндан Шэнахан (1354).

Ранее олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский выразил мнение, что Овечкин уже в нынешнем сезоне сможет догнать Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейрбз» Овечкин забросил 741-ю шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге и сравнялся по голам с Бреттом Халлом, с которым они теперь делят четвертое место в списке лучших снайперов лиги.

Следующей целью Овечкина является именитый чешский форвард Яромир Ягр, который за свою карьеру в Лиге забросил 766 шайб. Лидером снайперской гонки является Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.