В лиге Хабиба выступили против подписания Александра Емельяненко

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров выступил против подписания контракта с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

«Ни в коем случае нет интереса к Александру Емельяненко. Категорически не хочу, чтобы он выступал в нашей лиге. Как бы он там ни вернулся, что бы он ни делал, [мне] не нравится, как он ведет себя. Если мы начнем переговоры вести, то думаю, что все это зайдет в тупик. Мы не сможем вести с ним дела», — цитирует Завурова «Спорт-Экспресс».

Eagle FC — промоушен, основанная бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.

Ранее Емельяненко выложил пост в Instagram, в котором вспомнил размер первого гонорара за бой ММА.