Махачев поднялся на одну строчку в рейтинге легковесов UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев поднялся на четвертую строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает пресс-служба промоушена.

30 октября россиянин одержал победу болевым приемом «кимура» над представителем Новой Зеландии Дэном Хукером на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. Махачев, занимавший пятую позицию, обошел американца Майкла Чендлера.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев после победы над китайцем Ли Джинлиангом вышел на десятое место в рейтинге полусредневесов.

Временный чемпион UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян, который в субботу победил американца Кори Сэндхагена, поднялся на две строчки в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий и расположился на 11-м месте.

Ранее Махачев после победы над Дэном Хукером в рамках UFC 267 рассказал о том, какую роль в его команде играет экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов.

«Он вообще все. Все слова, какие существуют подходящие по смыслу — это про него. Он спарринг-партнер, секундант, тренер и старший брат. Все вместе. Мы всегда принимаем решения вместе. Не бывает такого, что я решу что-то один. Мы все принимаем командой», — сказал Махачев.