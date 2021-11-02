Губерниев о конфликте с Вяльбе: у меня есть вопросы к руководителям спортивной федерации

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что готов помириться с главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, с которой у него произошла конфликтная ситуация. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Готов ли сделать шаг к примирению с Еленой Вяльбе? Да я уже его делал! Вопрос-то не в примирении, никто же не ссорится. У меня, как у любого журналиста и комментатора, есть вопросы к руководителям любой спортивной федерации. Если у меня их не будет, то мне нужно профессию поменять. Я пытаюсь их задавать и не всегда получаю ответы.

Хочу обратиться: «Дорогая Елена Валерьевна! Вы большая молодец! И мы вместе с вами продолжим вместе работать во славу лыжных гонок. Вы – на посту президента, а я – на посту комментатора. Так победим!» – сказал Губерниев.

Напомним, в апреле 2021 в результате заочной дискуссии, Вяльбе назвала Губерниева «базарной бабой», а комментатор предложил приплачивать из своего кармана главе Федерации за раскрутку его популярности. Недавно Губерниев говорил о том, что они с Вяльбе помирились, но бывшая лыжница это опровергла.

Ранее Губерниев обвинил Елену Вяльбе во лжи.