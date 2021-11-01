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Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по значимым ударам в легчайшем весе UFC

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Twitter/@ufc

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Петр Ян и Кори Сэндхаген установили рекорд дивизиона по нанесенным значимым ударам.

За пять раундов поединка, который прошел на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Ян нанес 149 ударов, а Сэндхаген — 169.

Поединок, прошедший на «Бойцовском острове», завершился победой представителя России единогласным решением судей.

Ян должен был провести реванш с Алджаменом Стерлингом, который владеет чемпионским титулом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения. В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

В других поединках мэйн-карда турнира UFC 267 россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей победил швейцарца Волкана Оздемира, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев «задушил» китайца Ли Джинлианга, представитель России Александр Волков одержал победу единогласным решением над поляком Марчином Тыбурой, его соотечественник Ислам Махачев болевым приемом «кимура» одолел новозеландца Дэна Хукера, а бразилец Гловер Тейшейра победил удушающим приемом поляка Яна Блаховича и завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что бой Яна и Сэндхагена признан лучшим поединком вечера на турнире UFC 267.

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