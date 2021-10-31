Гэтжи оскорбил экс-чемпиона UFC Кормье из-за высказывания о Махачеве

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи отреагировал на призыв экс-чемпиона промоушена Даниэля Кормье дать россиянину Исламу Махачеву титульный бой.

«Соси ему еще сильнее», – написал представитель США в Twitter.

«Я не могу подраться с тобой, но мой товарищ Ислам — может. Просто иди и делай свою работу, которая ждет тебя на следующей неделе. И я не уверен, что ты в безопасности, чемпион», – ответил Кормье.

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемом «кимура» над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении. Он занимает пятое место в рейтинге легковесов UFC.

Гэтжи, в активе которого 23 победы и два поражения, идет на второй строчке.

Ранее Кормье заявил, что Махачев станет обладателем чемпионского титула UFC, поэтому нет необходимости смотреть, кто станет победителем поединка между Гэтжи и американцем Майклом Чендлером, который пройдет в ночь на 8 ноября на турнире UFC 268.