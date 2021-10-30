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Петр Ян одержал победу над Хукером в титульном поединке UFC 267

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Официальный сайт UFC

Боец Петр Ян одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером в поединке за временный пояс в легчайшем весе на турнире UFC 267.

Бой продлился все пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Турнир проходит в Абу-Даби.

Напомним, в главном бою UFC 267 сойдутся полутяжи Ян Блахович и Гловер Тейшейра, которые поспорят за чемпионский пояс организации.

Ранее российский легковес Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267.

Изначально соперником россиянина должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

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