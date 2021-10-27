Врач Карлицкий назвал сроки восстановления Трусовой после перелома ноги

Спортивный врач Никита Карлицкий назвал приблизительные сроки восстановления фигуристки Александры Трусовой после перелома ноги, с которым она выиграла первый этап Гран-при нынешнего сезона.

По мнению специалиста, точный срок полного восстановления может варьироваться в зависимости от выбранного метода лечения.

«Спортсменам чаще всего производят операцию: либо ставят штифт внутрь кости, либо пластину снаружи кости. На мой взгляд, предпочтительнее поставить штифт — в таком случае кость заживает намного лучше, да и в дальнейшем доставляет меньше дискомфорта.

Полное восстановление после операции занимает около двух-трех месяцев», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Ранее Никита Карлицкий рассказал о травме, с которой фигуристка Александра Трусова выиграла этап Гран-при сезона-2021/22 в Лас-Вегасе.