Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Командир МКС первым услышал новую песню Rammstein 00:32
В Нидерландах появился QR-код на имя Гитлера 00:26
«Спартак» подшутил над «Баварией», которая проиграла со... 00:20
Врач Карлицкий назвал сроки восстановления Трусовой после перелома ноги 27.10.2021, 23:55
В ДНР заявили, что Киев пытается спровоцировать эскалацию конфликта... 27.10.2021, 23:49
Студия Pixar выпустила тизер-трейлер спин-оффа «Истории игрушек»... 27.10.2021, 23:48
«Бавария» пропустила пять мячей от «Боруссии» М и... 27.10.2021, 23:39
«По глазам видно»: Боня призвала Бородину сдать тест... 27.10.2021, 23:37
Украшенную хохломой ракету «Союз» допустили к старту к МКС 27.10.2021, 23:36
Гимнастки Аверины оценили наличие зрителей на ЧМ-2021 27.10.2021, 23:28
Бесплатная ставка 1000 р.

Судья Карасев объяснил, почему не преклоняет колено

close
100%
.

Российский арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев объяснил, почему не преклоняет колено в поддержку акции Black Lives Matter.

По его мнению, выразить уважение к людям разных рас можно другими способами.

«Любые акции — они есть и будут, но они добровольные. Выражать через этот жест для меня, наверное, не нужно. Потому что в глубине души я всех уважаю, независимо от национальности, вероисповедания и так далее. У нас такой интернациональный состав арбитров был и перед чемпионатом мира, и вообще всю жизнь.

Я так воспитан, что можно выразить какими-то делами, поступками хорошими — необязательно следовать каким-то акциям. Тем более, повторюсь, они добровольные. можно выразить какими-то делами, поступками хорошими – необязательно следовать каким-то акциям. Тем более, повторюсь, они добровольные», — заявил Карасев в беседе с Евгением Савиным.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромно проиграл в дерби «Кубани» и вылетел из Кубка России.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях