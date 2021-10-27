Судья Карасев объяснил, почему не преклоняет колено

Российский арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев объяснил, почему не преклоняет колено в поддержку акции Black Lives Matter.

По его мнению, выразить уважение к людям разных рас можно другими способами.



«Любые акции — они есть и будут, но они добровольные. Выражать через этот жест для меня, наверное, не нужно. Потому что в глубине души я всех уважаю, независимо от национальности, вероисповедания и так далее. У нас такой интернациональный состав арбитров был и перед чемпионатом мира, и вообще всю жизнь.

Я так воспитан, что можно выразить какими-то делами, поступками хорошими — необязательно следовать каким-то акциям. Тем более, повторюсь, они добровольные. можно выразить какими-то делами, поступками хорошими – необязательно следовать каким-то акциям. Тем более, повторюсь, они добровольные», — заявил Карасев в беседе с Евгением Савиным.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромно проиграл в дерби «Кубани» и вылетел из Кубка России.