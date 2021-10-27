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Погба оскорбил Сульшера после своего удаления в матче «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

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Reuters

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Поль Погба позволил себе оскорбить главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера после своего удаления в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ливерпулем» (0:5), передает Daily Mail.

На 59-й минуте встречи Погба нарушил правила на игроке соперников Наби Кейте, после чего главный арбитр поединка Энтони Тейлор удалил французского хавбека, предварительно изучив эпизод с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

По информации источника, после матча Погба принес извинения своим одноклубникам за это удаление, однако пренебрежительно высказался в адрес главного тренера.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в матче девятого тура Английской премьер-лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0. Счет в матче открыл полузащитник гостей Наби Кейта. Укрепил преимущество своей команды Диого Жота. Затем форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.

Таким образом, «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 21 очко. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками располагается на седьмой строчке.

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Футбол. Чемпионат Англии
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