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Губерниев не верит в проведение матча между «Спартаком» и киевским «Динамо»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не верит в возможность проведения матча между «Спартаком» и киевским «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

«Мы можем сколько угодно рассуждать, реально это или нет, но все будет зависеть не от нас, а от украинской стороны. Мы с удовольствием сыграем, и это будет блестящее противостояние. Не очень верю в эту затею. Надо на это найти деньги. Мне смотреть матч между нынешними киевским «Динамо» и «Спартаком» совсем неинтересно. Но если это будет на турнире, не на условном Кубке Содружеств, а в Лиге чемпионов, то буду только счастлив. Вот на ветеранов клубов посмотрел бы. А просто так проводить матч между двумя нынешними клубами — это просто так гонять мяч, бессмысленно», — считает Губерниев.

Накануне ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов предложил провести товарищескую встречу между московской и киевской командами.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьевке европейских турниров под эгидой организации.

В последний раз «Спартак» встречался с киевским «Динамо» 7 июня 2013 года в рамках товарищеского турнира. Всего команды встречались между собой 131 раз. На счету красно-белых 52 победы, киевская команда выигрывала 47 раз, 32 встречи завершились вничью.

Ранее в Госдуме отреагировали на предложение провести матч «Спартак» — «Динамо» Киев.

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