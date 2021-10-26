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В Госдуме отреагировали на предложение провести матч «Спартак» — «Динамо» Киев

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РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что политическое руководство Украины не одобрит проведение матча между московским «Спартаком» и киевским Динамо». Слова Милонова передает «Спорт-Экспресс».

«Не хочу обидеть ветеранов «Спартака» — главное, чтобы в этом матче мы не проиграли. Провести такой матч было бы здорово. Прошу прощения, но против «Динамо» Киев нужно выставлять более серьезную команду, например «Зенит». Сама идея просто прекрасна. Парни из «Динамо», наверное, с удовольствием провели бы этот матч. Но политическое руководство испугается. Возможно, из-за проигрыша или неадекватного поведения. Украинской стороне тяжело перешагнуть через себя и свои страхи», — сказал Милонов.

Накануне ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов предложил провести товарищескую встречу между московской и киевской командами.

С 2014 года УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьевке европейских турниров под эгидой организации.

В последний раз «Спартак» встречался с киевским «Динамо» 7 июня 2013 года в рамках товарищеского турнира. Всего команды встречались между собой 131 раз. На счету красно-белых 52 победы, киевская команда выигрывала 47 раз, 32 встречи завершились вничью.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза Анзор Кавазашвили, комментируя предложение Юрия Гаврилова устроить товарищеский матч между «Спартаком» и киевским «Динамо», выразил мнение, что украинская сторона откажется от такой инициативы.

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