Нападающий «Атлетико» Суарес ответил на обвинения в расизме в свой адрес

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес, ответил бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед», который рассказал о том, что Луис во время выступления за «Ливерпуль» ударил его, заявив, что не разговаривает с чернокожими. Слова Суареса передает ESPN.

«Я через многое прошел, многое испытал и ценю тот факт, что каждый раз вставал, когда падал. Вставал, потому что я упрямый человек, доказывающий, что люди ошибаются. Но сложные моменты у меня были – например, обвинение Эвра, которое меня задело больше всего. Это сильно ранило меня. Я из Южной Америки. У меня никогда не было проблем с темнокожими футболистами – ни в Нидерландах, ни в любой другой стране, где я выступал.

Поэтому меня это сильно задело. Это было очень сложно преодолеть», – заявил Суарес.

Эвра выступал за сборную Франции. По итогам сезонов-2006/07, 2008/09 и 2009/10 Эвра входил в символическую сборную 11 лучших игроков Английской премьер-лиги по версии Профессиональной футбольной ассоциации.

Ранее Суарес рассказал о своем уходе из «Барселоны».