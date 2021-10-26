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Российская футболистка забила самый быстрый мяч в мировом женском футболе

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РИА Новости

Нападающая «Звезды-2005» Олеся Курочкина установила мировой рекорд, став автором самого быстрого забитого мяча в истории мирового профессионального женского футбола.

Футболистка отличилась в матче 23-го тура Суперлиги с «Енисеем» (2:1). Мяч в ворота соперников Курочкина забила на 09,31 секунде.

С этим достижением спортсменку и ее команду поздравил Российский футбольный союз, опубликовав соответствующий пост в своем Instagram.

«Поздравляем всю команду «Звезда-2005» и болельщиков. Вы вошли в историю!» — написала пресс-служба организации под фотографией футболистки.

После 23 туров «Звезда-2005» идет на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч пермская команда проведет против «Ростова», он состоится 30 октября.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сумел отразить только 50 процентов ударов по своим воротам. По воротам Максименко в нынешнем сезоне было нанесено 34 удара, 17 из которых голкипер отразить не смог. Этот показатель стал худшим в нынешнем сезоне среди вратарей, которые провели как минимум два поединка в национальном первенстве.

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